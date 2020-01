Battistini: “Ibrahimovic ha fatto emergere Rebic, il croato merita la titolarità”

ULTIME NEWS MILAN – Sergio Battistini, ex giocatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di Ante Rebic ai microfoni di ‘Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni: ‘”Da quando è arrivato Ibrahimovic la squadra ha cambiato marcia. Lo svedese ha dato il suo apporto sotto il profilo caratteriale, in più sono emersi giocatori come Rebic. Uno cosa deve fare di più per guadagnarsi il posto da titolare?”. Intanto le strade del Milan e di Jesus Suso sono sul punto di dividersi, continua a leggere >>>

