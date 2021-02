Baresi: “Non c’è una squadra come il Milan. Giochiamo un calcio diverso”

Spezia-Milan, l’opinione di Baresi

Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero, ha parlato nel pre-partita di Spezia-Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Troviamo uno Spezia che gioca bene, ha un bel calcio. I meriti sono di Italiano, che non snatura mai il suo modo di affrontare le gare. Il Milan dovrà essere attento, nonostante abbia giocatori che fanno la differenza. Il Milan gioca un calcio che diverte, tutti i giocatori sono coinvolti in questa idea. Una squadra come il Milan non c'è, anche quando è sotto dà sempre la sensazione che possa recuperare perché gioca un calcio diverso e propositivo".