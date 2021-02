Spezia-Milan, infortunio Rebic: le condizioni

Infortunio che non ci voleva per Ante Rebic rimediato ieri in allenamento: il croato non andrà nemmeno in panchina stasera contro lo Spezia. L’ex Fiorentina e Eintracht Francoforte ha riportato un trauma al tendine rotuleo sinistro in occasione della rifinitura di ieri. Da valutare le se condizioni in vista del match contro la Stella Rossa di giovedì prossimo.

