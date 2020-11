Baresi: “Marcare Ibrahimovic? Meglio come compagno” | Milan News

Ultime Notizie Milan News: Baresi esalta Ibrahimovic

MILAN NEWS – Franco Baresi, vice presidente del Milan, nell’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è attualmente il capocannoniere della Serie A con 8 gol.

"Se mi sarebbe piaciuto marcare Ibrahimovic? No, meglio come compagno. E' incredibile quello che riesce a fare e trasmettere ai compagni, ad essere protagonista e a trovare quegli stimoli. E' straordinario. Vuol dire che mentalmente è ancora un ventenne. A chi paragonerei Ibrahimovic? Ai miei tempi ne avevo qualcuno. Se penso agli olandesi, Van Basten e Gullit avevano questa qualità, fisicità e personalità. Sicuramente Ibra sta facendo la differenza come la facevano loro".