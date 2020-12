Baresi: “Al Milan sono fondamentali i comportamenti, non le parole” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Baresi

MILAN NEWS – Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rossonera. Baresi si è soffermato sull’importanza di indossare una maglia come quella rossonera.

"Bisogna capire che per giocare al Milan, in un club così importante, sono fondamentali più che le parole, i comportamenti: avere passione e rispetto che ogni giorno devi avere verso il club e tutti i tifosi che ti seguono. È importante mostrare alle persone che c'è impegno, dedizione, partecipazione, senza dimenticare mai anche i sacrifici che i tifosi fanno per venirti a vedere".