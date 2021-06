Barella elogia Kjaer: “Oltre i colori, capitano e uomo vero” (FOTO)

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, non ha potuto far altro che elogiare il difensore del Milan Simon Kjaer. Questa la story Instagram

Senza giri di parole: Simon Kjaer si è comportato da gigante. Non tanto per la prestazione in campo, ma per il sangue freddo di aver gestito una tragedia con classe e personalità. Gesti come quello di aver consolato la compagna di Christian Eriksen dopo il malore accusato dal calciatore dell'Inter non sono passati certamente inosservati. Nicolò Barella, avversario di tanti derby, ha voluto sottolineare il Kjaer 'capitano e uomo vero'. Un comportamento che va aldilà della fede calcistica. Ecco la story Instagram.