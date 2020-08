ULTIME NOTIZIE – Il difensore francese del Barcellona Jean-Clair Todibo è risultato positivo al Covid-19. Accostato fortemente al Milan a gennaio, poi accasatosi in prestito 6 mesi allo Schalke 04, Todibo è rientrato in Catalogna e attraverso i propri social ha dichiarato di stare bene, di essere asintomatico e di essere in isolamento a casa.

