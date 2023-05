Barcellona, trovato un nuovo sponsor: ecco l’offerta della Philips

Ecco l'offerta che avrebbe presentato la Philips, possibile nuovo sponsor per il Barcellona di Joan Laporta

Come noto il Barcellona non sta vivendo un grande momento dal punto di vista economico. Il club blaugrana è alla continua ricerca di uno sponsor che possa garantire delle entrate importanti. E proprio a tal proposito nelle ultime ore sono emerse delle importanti novità

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', infatti, la Philips avrebbe fatto un'offerta al Barcellona per poter mettere il proprio marchio sulle maniche della casacca. L'offerta ammonterebbe a circa 56 milioni, da suddividere in cinque anni, il che significa che ogni anno i blaugrana guadagnerebbero più di 10 milioni di euro.