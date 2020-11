Balotelli si allena col Franciacorta in attesa di una chiamata

Balotelli si allena col Franciacorta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Franciacorta, club bresciano che milita in Serie D, ha deciso di aprire la proprie porte a Mario Balotelli permettendogli di allenarsi con la squadra in attesa di una chiamata. Lo rivela ‘BresciaOggi‘ spiegando che l’ex attaccante di Inter e Milan si terrà in forma assieme alla squadra amaranto, lontano da occhi indiscreti e dallo stress. Mario ha avuto modo di potersi allenare col Franciacorta grazie all’amico Alessandro Bertazzoli e alla presenza del ds Eugenio Bianchini che ebbe modo di conoscere il classe 1990 quando portò al Ciliveghe il fratello Enock, oggi concorrente del GF Vip.

