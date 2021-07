Balotelli: “Io avrei fatto inginocchiare tutti. L’Italia sta facendo benissimo”

Mario Balotelli, sulle sue 'stories' Instagram, ha parlato del rendimento della Nazionale e della polemica sull'inginocchiarsi o meno a inizio partita

Mario Balotelli si è concesso alle domande dei propri follower su Instagram. Ad uno di questi che gli ha scritto: "Manchi solo tu in Nazionale", l'ex Milan ha risposto: "No, l'Italia sta facendo benissimo anche senza di me". Non mancano anche le discussioni sulla polemica del 'Black Lives Matter' e sui calciatori che si inginocchiano poco prima del fischio d'inizio. SuperMario non ha dubbi ed afferma: "Io avrei fatto inginocchiare tutti". Poi una speranza sul ritorno in Nazionale nel 2022, con l'emoji che raffigura l'immagine delle dita incrociate.