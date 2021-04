Bale il complottista: “Gli alieni esistono al 100%, ce li stanno nascondendo”

Gareth Bale, calciatore del Tottenham, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni decisamente singolari. Ecco la sua teoria

Gareth Bale, calciatore del Tottenham, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni decisamente singolari. Ecco la sua teoria presentata attraverso i canali ufficiali degli 'Spurs': "Ovviamente ci sono molte teorie di complotto, ma esistono le immagini di Ufo pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Sono false? No, sono vere e sono state rilasciate dal governo. Gli alieni esistono al 100%, ne sono convinto. Chi pilota gli Ufo? So che alcuni Ufo sono probabilmente segreti governativi, ma ne ho visto uno una volta. Gli alieni esistono al 100%, li stanno nascondendo".