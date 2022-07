Bakayoko, il sindacato della Polizia: “Operazione secondo regolamento”

Per la vicenda del calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko , sottoposto a controllo di Polizia nei giorni scorsi, il sindacato f a i complimenti agli agenti. Il centrocampista rossonero è stato fermato dalle forze dell'ordine insieme ad un amico perché la loro descrizione e quella dell'auto corrispondevano a quelle degli autori di una rissa avvenuta a Milano poco prima. Una volta appurata l'identità dei due e chiarito l'equivoco, gli agenti di Polizia si sono poi scusati per il malinteso con Bakayoko e il suo conoscente.

Il sindacato della Polizia , comunque, fa i complimenti agli agenti per "la meticolosità dell’operazione che ha visto coinvolti poliziotti giovanissimi ma preparati. Il tutto ha mostrato ancora una volta quanto sia importante il fattore umano per la sorveglianza del territorio".

"Come da regolamento avevano le armi in pugno e tenevano sotto tiro i due uomini fermati – riscostruisce Paolo Magrone, segretario del Siulp Milano – nelle dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza. Ci ricordiamo ancora di quando, tempo fa, nei pressi della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, una pattuglia si scontrò con un pericoloso terrorista, poi rimasto ucciso. Allora gli agenti vennero chiamati eroi, oggi sono diventati dei razzisti, per di più sprovveduti – conclude il sindacalista -. Miracoli del web e di chi non riesce a fare a meno di gettare discredito sulle forze dell'ordine. Bravissimi ragazzi. Siete l'orgoglio di questo Paese".