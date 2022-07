Bakayoko, parlano i funzionari della Polizia: “E’ stato collaborativo” | News

"Quindi visto che io lavoro e vivo a Verona, città associata a Shakespeare, possiamo dire ‘Molto rumore per nulla’. Io pur non essendo milanista ne approfitto per fare i complimenti a Bakayoko che non ha detto ai poliziotti ‘voi non sapete chi sono io, vi faccio passare i guai’, è stato collaborativo, ha capito la dinamica degli eventi, se non ci fosse stato il video nessuno avrebbe detto nulla perché non c’era nulla da dire e il giocatore del Milan è il primo a saperlo. Merito a lui che si è comportato da cittadino modello, mostrando collaborazione, comprendendo la situazione ed evitando qualsiasi forma di polemica", conclude così il suo intervento. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.