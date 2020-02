Bakayoko ieri a San Siro per Inter-Milan: via con Kessie e Bennacer

NEWS MILAN – Ieri sugli spalti di San Siro per assistere al derby Inter-Milan, c’era anche Tièmoué Bakayoko. Nostalgia rossonera per il mediano rossonero, che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Milan. Un legame che in realtà non si è mai del tutto chiuso definitivamente.

Bakayoko è rimasto affezionato e vicino ai colori rossoneri. Ieri ha pubblicato una stories su Instagram proprio dal primo anelko rosso di San Siro, il che dimostra la sua presenza. Peraltro ha lasciato lo stadio insieme a Franck Kessie e Ismael Bennacer. È nota l’amicizia con Kessie, e probabilmente è nuova quella con l’algerino. Ieri purtroppo serata amara per i colori rossoneri, ma c’è subito la possibilità di reagire. Giovedì si gioca la semifinale d’andata di Coppa Italia, ed è già boom di spettatori: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android