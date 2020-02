Baiocchini: “Donnarumma non vuole mancare contro il Genoa”

NEWS MILAN – Intervenuto in una delle trasmissioni di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo possibile forfait nella partita di domenica contro il Genoa.

Baiocchini ha detto: “Donnarumma è il protagonista della settimana in casa Milan non solo perché oggi compie 21 anni ma anche perché tiene in apprensione Pioli e i compagni per il lieve infortunio alla caviglia accusato contro la Fiorentina. Gigio ieri si è sottoposto a Milanello a terapie per cercare di recuperare in tempo”.

Baiocchini ha aggiunto: “Donnarumma vuole esserci contro il Genoa e sta facendo di tutto per recuperare”. Sul futuro della società e della dirigenza oggi arrivano importanti novità. Per rimanere aggiornato, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android