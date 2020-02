Milan, probabile l’addio di Maldini al termine della stagione: il punto

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il pareggio di Firenze ha complicato ancora di più i piani del Milan nella corsa all’Europa. Dopo un iniziale entusiasmo dovuto all’arrivo di Ibrahimovic, la squadra di Pioli è tornata a galleggiare a metà classifica, e dunque al termine della stagione potrebbe esserci una nuova rivoluzione.

In primo piano il futuro di Paolo Maldini. Come noto, ci sono delle differenti visioni con Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, e quindi queste divergenze potrebbero portare a una separazione a fine anno. Il direttore dell’area tecnica, infatti, insieme a Boban, spera di dare un’accelerata alla crescita del Milan, facendo un mercato più centrato sul presente, con giocatori esperti e pronti, mentre l’ex Arsenal vuole dei giovani di talento che possano accrescere il valore patrimoniale della società nel corso del tempo.

L’altro nodo è quello relativo al prossimo allenatore. I contatti tra Gazidis e Rangnick ci sono stati, ma Maldini non lo considera un profilo adatto alla panchina del Milan, così come ha detto anche pubblicamente. Vedremo cosa succederà, ma se dovesse essere scelto effettivamente il manager tedesco allora l’addio del dirigente rossonero sarebbe praticamente scontato. Da non sottovalutare neanche le piste che portano a Marcelino e Luciano Spalletti, che era stato già contattato quando fu esonerato Marco Giampaolo. A fine stagione tutte le parti in causa si siederanno intorno a un tavolo per fare il punto della situazione, ma la sensazione è che Maldini possa decidere di fare un passo indietro. Intanto continuano le polemiche per il gol di Ibrahimovic segnato contro la Fiorentina, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android