Ibrahimovic e il gol a Firenze: lo svedese tocca il pallone con il petto?

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, continuano le polemiche relative a Fiorentina–Milan e alla direzione di gara dell’arbitro Calvarese. Milan TV, canale ufficiale del club rossonero, nella giornata di ieri ha proposto delle immagini inedite da un’angolatura mai vista finora, che dimostrerebbero come Ibrahimovic non tocchi il pallone con il bracco in occasione dello stupendo gol annullato allo svedese.

Nel frattempo, però, sono spuntati anche altri filmati, che mostrerebbero un possibile tocco di mano subito prima del tiro, quando sul contrasto con Caceres la palla si alza: le immagine non sono chiarissime, ma Ibrahimovic sembra portarla avanti con la mano. Al di là comunque dell’episodio controverso, la società non vuole dare ai giocatori alcun tipo di alibi: il Milan ha gestito in maniera pessima il vantaggio e la superiorità numerica in seguito all’espulsione di Dalbert. Intanto arrivano novità importanti sul futuro di Kjaer, continua a leggere >>>

