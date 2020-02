Calciomercato Milan – Kjaer verrà riscattato dal Siviglia

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è intenzionato a trattenere Simon Kjaer. La società è consapevole di dover inserire elementi di esperienza e personalità in una squadra troppo giovane, e il danese ha dimostrato di essere affidabile, avendo giocato 7 partite tra campionato e Coppa Italia, tutte da titolare.

Per il Milan l'ingaggio di Kjaer può considerarsi un buon affare, visto che basterà dare 2,5 milioni di euro al Siviglia per riscattare il suo cartellino. Considerando il probabile prolungamento di Ibrahimovic, la squadra rossonera ripartirà nella prossima stagione anche da due giocatori over 30: la ricerca dell'equilibrio perfetto tra giovani ed esperti sarà probabilmente l'obiettivo primario di Maldini e Boban nella prossima estate.

