Bagni: “Milan non da scudetto, vi spiego le lacune rossonere” / News

Milan da scudetto? L’opinione di Bagni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Salvatore Bagni, ai microfoni de 'Il Corriere del Mezzogiorno', ha parlato dei possibili obiettivi del Milan in campionato. L'intermediario di mercato dimostra di non credere allo scudetto rossonero. Le sue dichiarazioni: "Milan da scudetto? Per me non ha la rosa giusta per puntare ad un obiettivo così complesso, non ha la qualità sufficiente nonostante lo straordinario rendimento di un campione come Ibrahimovic. In alcuni ruoli sono contati, basta pensare alla difesa dove hanno pochissime alternative".