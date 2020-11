Calciomercato Milan – Due strade per arrivare a Thauvin | News

Calciomercato Milan: Thauvin dell’OM nei pensieri di Maldini e Massara

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, è uno degli obiettivi prioritari del Milan per rinforzare presto il reparto d’attacco. Il calciatore francese, mancino che ama partire da destra, sarebbe l’elemento perfetto nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Di questo sono consapevoli tanto Paolo Maldini quanto Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. Maldini e Massara vogliono fare di Thauvin il colpo del prossimo calciomercato del Milan. La via, però, per arrivare al giocatore transalpino, nel giro anche della Nazionale di Didier Deschamps, non è poi così facile come sembra.

Questo malgrado il nativo di Orléans, come noto, sarà un calciatore libero sul mercato dal prossimo 1° luglio 2021. Thauvin, infatti, ha deciso di non prolungare il contratto che lo legherà all’OM fino al termine di questa stagione. È pronto ad abbracciare un nuovo percorso professionale. Il Milan lo sa e, da tempo, ha allacciato rapporti con il suo entourage. Thauvin è stimolato dall’idea di proseguire la sua carriera nella Serie A italiana (lo cerca anche l’Atalanta) e il fascino del Diavolo è sempre immutato.

Il Milan ha due strade per mettere le mani su Thauvin. Una riconduce al calciomercato di gennaio, l’altra alla sessione estiva, quella del prossimo giugno/luglio. Nel caso in cui i rossoneri volessero mettere subito Thauvin a disposizione di Pioli, però, andrebbe intavolata una trattativa con l’Olympique Marsiglia per rilevarne il cartellino. Nonostante la scadenza imminente, l’OM chiede, per il suo gioiello, una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Troppi per il Milan, che, al contrario, potrebbe valutare l’idea di inserire, nell’eventuale affare, il cartellino di Samu Castillejo, caduto un po’ in disgrazia in rossonero, e valutato più o meno la stessa cifra dal club meneghino. In alternativa, il Diavolo potrebbe cedere, già a gennaio, Castillejo al miglior offerente (Atlético Madrid e Siviglia lo cercano in Spagna) e girare i proventi della cessione all’OM per prendere subito Thauvin.

Altrimenti, il Milan manterrebbe l’organico così com’è, per il momento, rinviando all’estate l’acquisizione (questa volta a titolo gratuito) di Thauvin. In entrambi i casi, però, ci sono due ostacoli all’arrivo in rossonero del numero 26 francese. Il primo, è la richiesta di ingaggio del calciatore. Thauvin, infatti, vorrebbe un contratto di almeno tre anni da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Un po’ alto per i parametri del Milan.

Il secondo, invece, riguarda la concorrenza sul giocatore. In Premier League, in particolare, lo cercano Leicester ed Aston Villa. E Thauvin, che in Inghilterra ha già giocato con il Newcastle, fallendo, però, miseramente nella sua avventura potrebbe essere tentato dalla rivincita che il destino gli offrirebbe nel campionato più bello e competitivo del mondo. Milan, affrettati: Thauvin può essere tuo ma devi fare sul serio. CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSA IDEA PER IL BOMBER DEL 2021-2022 >>>