Tanti auguri a Pierre Kalulu: il messaggio del Milan | News

(fonte: acmilan.com) 45 presenze stagionali, condite da un gol contro la Roma: si è conclusa la terza annata di Pierre Kalulu con la maglia rossonera, quella in cui il francese ha trovato più presenze e più continuità. L'infortunio patito nella parte finale della stagione lo ha penalizzato nelle partite conclusive, ma il rendimento di Pierre è stato di alto livello per tutto il 2022/23. Oggi è il compleanno del nostro numero 20, che festeggia 23 anni e si prepara a raggiungere i connazionali francesi per l'Europeo U21, che inizieranno il prossimo 21 giugno. Tanti auguri Pierre e in bocca al lupo con la tua nazionale!