Augello: “Tifo Milan. A San Siro alcuni amici mi tiferebbero contro”

Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria, ha svelato di essere tifoso del Milan. Poi ecco una battuta curiosa sui suoi amici ai microfoni di 'Tuttosport': "Non avevo mai messo piede in A, Ranieri ha avuto coraggio con me. Lo devo solo ringraziare". Poi una battuta sul Milan: "Sono ancora tifoso milanista e ora sto rivedendo un Milan forte anche in termini societari. Non avrei mai immaginato di arrivare a giocare a San Siro, peccato che non ci possa essere pubblico perché tanti amici sarebbero venuti a vedermi e magari anche a tifarmi contro". Intanto il Milan è in pole per Andrea Belotti: questa la concorrenza