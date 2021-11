Atletico-Milan, i rossoneri hanno bisogno di Rafael Leao e Brahim Diaz

Si avvicina Atletico-Milan e i rossoneri riflettono su un dato: per segnare c'è bisogno dei due giovanissimi talenti. I dettagli.

Manca ormai poco ad Atletico-Milan, match decisivo e che decreterà se i rossoneri possono continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League oppure no. In campo ci dovrebbe essere Brahim Diaz, spagnolo classe 1999, ma non Rafael Leao, portoghese suo coetaneo. I due sono fondamentali. Escluse le autoreti, tutti e tre i gol del Milan in Champions League in questa stagione hanno visto la partecipazione di Rafael Leão (un gol, un assist) o Brahim Díaz (un gol, un assist). Da quando ha segnato all'andata contro l'Atlético Madrid, tuttavia, Rafael Leão non ha tentato un tiro in nessuna delle sue ultime due presenze nella competizione (175 minuti giocati). Segui la Primavera live in Youth League >>>