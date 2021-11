Atlético-Milan, Youth League: la diretta della partita | LIVE NEWS

Il LIVE di Atlético-Milan, partita valida per la 5^ giornata del Gruppo B della Youth League 2021-2022. Fischio d'inizio alle 16

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Wanda Alcalá de Henares' dove tra poco, alle ore 16.00, scendono in campo Atletico Madrid e Milan. La gara è valida per la quinta giornata del Gruppo B della UEFA Youth League 2021-2022. I rossoneri sono già eliminati dalla competizione dopo la sconfitta contro il Porto, ma gli uomini di Giunti cercheranno comunque di uscire dalla Youth League nel miglior modo possibile. Restate dunque con noi per seguire la diretta testuale della partita. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>