Atletico-Milan, Bennacer è il rossonero che ha giocato di più

Stasera c'è Atletico-Milan, gara decisiva, ma non ci sarà dall'inizio Bennacer, che finora è il rossonero più utilizzato.

La qualificazione è davvero durissima da ottenere, ma stasera in Atletico-Milan i rossoneri daranno ovviamente tutto, ma senza Ismael Bennacer. Nonostante la voglia di far bene, Stefano Pioli ha fatto e farà certamente alcune valutazioni per quanto riguarda la formazione, scegliendo di far riposare qualche elemento un po' affaticato. Tra questi c'è anche Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, che oggi non dovrebbe giocare dal primo minuto e andrà in panchina. Una scelta nuova per quanto riguarda la competizione, visto che finora era stato quasi intoccabile per Pioli il numero quattro rossonero. Bennacer è il giocatore del Milan con il minutaggio più alto in questa Champions League (332 minuti). Segui la Primavera live in Youth League >>>