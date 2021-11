Atletico-Milan 0-1, Messias migliore in campo / Champions League News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il migliore in campo del match contro l'Atletico. I tifosi hanno scelto Messias

Finalmente Junior! Al Wanda Metropolitano è decisivo colui che non ti aspetti: dopo una prima fase di stagione segnata dagli infortuni, Messias si prende la gloria in una notte bellissima. Subentrato a Krunić al 20' della ripresa, è suo il gol che rilancia il Milan nella corsa agli Ottavi di Finale .

Una zuccata perentoria, un inserimento perfetto per tempismo e posizione, a chiudere un'azione che lui stesso aveva inaugurato. La statistica del giorno dice che il gol del brasiliano arriva alla prima conclusione effettuata con la maglia del Milan. Mezz'ora in campo per scrivere una nuova storia: la sua, ma anche quella del Milan in questa competizione. Un premio meritato per Junior, MVP di Atlético Madrid-Milan!