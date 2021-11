Atletico Madrid-Milan, Ibrahimovic a caccia del record di Totti

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, cerca un gol in Champions League: con una rete diventerebbe il goleador più anziano di sempre

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, vuole continuare a stupire. Certo, come ha ammesso lo stesso Zlatan, i novanta minuti di Firenze lasciano il segno sul fisico, ma lo svedese non vuole fermarsi. Come viene riportato da Tuttosport, il ballottaggio con Olivier Giroud resta aperto per la sfida contro l'Atletico Madrid, ma in ogni caso Ibra potrebbe entrare nel secondo tempo.