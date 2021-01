Atalanta, Muriel: “Milan? Match complicato, ma vogliamo vincere”

Atalanta, Muriel sul Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, ha parlato dopo il match contro l'Udinese, recupero della 10^ giornata in Serie A. Secondo pareggio consecutivo per i bergamaschi che, sabato 23 gennaio alle 18, affronteranno il Milan a San Siro. Ecco il pensiero del colombiano sulla squadra di Stefano Pioli ai microfoni di 'Sky Sport': "Sabato abbiamo una partita importante, una di quelle che esalta. Sarà un match complicato. il Milan è una squadra che gioca, che non si chiude nella propria area e che vuole i 3 punti. Andremo a Milano per vincere".