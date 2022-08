Atalanta-Milan, Rafael Leao su Instagram: ”La strada è ancora lunga”

Dopo il pareggio amaro strappato dal Milan in casa dell'Atalanta, Rafael Leao ha voluto sottolineare quanto sia ancora presto per giudicare

Nella giornata di ieri, il Milan ha pareggiato 1-1 contro l' Atalanta al Gewiss Stadium. Sicuramente, gli uomini di Pioli non hanno fatto una prestazione degna delle migliori della passata stagione, ma, allo stesso tempo, avrebbero ampiamente meritato la vittoria per il numero di occasioni da gol create.

Come testimonia il post apparso sul profilo ufficiale del portoghese, il rammarico per non aver battuto l'Atalanta non ha scoraggiato i Campioni d'Italia: a corredo della foto, Leao ha inserito la dicitura: ''La strada è ancora lunga...''