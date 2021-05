Atalanta-Milan, Pioli: “Non possiamo pensare agli altri campi”

Domani si gioca Atalanta-Milan e Pioli assicura che nessuno guarderà cosa sta succedendo sugli altri campi. Ecco le sue parole in conferenza.

Domani ci sarà Atalanta-Milan, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, e oggi in conferenza stampa ha parlato Stefano Pioli, come di consueto alla vigilia. Gli è stato chiesto come verranno gestite le notizie dagli altri campi, visto che il Milan si sta giocando la qualificazione in Champions League con Napoli e Juventus, ma lui ha subito chiarito che nessuno ci penserà, concentrandosi solo su ciò che starà accadendo a Bergamo. Ecco le parole di Pioli: "Dovremo essere concentrati sulla nostra gara, dal punto di vista mentale. Essere molto lucidi su quello che possiamo determinare".