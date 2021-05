Atalanta-Milan, Pioli: “Mi ricorda l’anno in cui con la Lazio…”

Pioli ha detto che la settimana prima di Atalanta-Milan gli ha ricordato quella in cui ha centrato la Champions League con la Lazio.

Domani si giocherà Atalanta-Milan, trentottesima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato in conferenza stampa della vigilia Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è stato interrogato sul fatto che lui abbia già raggiunto la qualificazione in Champions League dovendo vincere e vincendo all'ultima giornata, quando allenava la Lazio, contro il Napoli. Lui ha ammesso che questa settimana e la situazione gliel'hanno ricordata. Ecco le sue parole: "Ci ho pensato a quella partita, a quella settimana. Venivamo da due pesanti sconfitte, in finale di Coppa Italia ai supplementari giocando una grandissima partita e nel derby, perso all'ultimo minuto, dove dal secondo posto avevamo messo a rischio tutto. Ho rivisto nei miei giocatori quella concentrazione vista all'epoca in quei giocatori della Lazio". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>