Atalanta-Milan, Pioli: “Le valutazioni si fanno alla fine. Il futuro è domani”

Domani ci sarà Atalanta-Milan e oggi ha parlato in conferenza stampa Pioli. Ecco alcune delle sue dichiarazioni alla vigilia del match.

Domani si giocherà Atalanta-Milan, trentottesima giornata del campionato di Serie A, e oggi ha parlato nell'ultima conferenza della stagione Stefano Pioli. L'allenatore rossonero è stato interrogato sul fatto che la squadra meriti un voto positivo al di là di come andrà domani, ma non è sembrato molto d'accordo. Ecco le sue parole, anche sul futuro: "Non è già un voto ultrapositivo, le valutazioni si fanno alla fine. Nella partita di domani c'è tanto, troppo. I voti li farete voi, le valutazioni si faranno a fine campionato. Oggi saremmo terzi e meritatamente in Champions, ma non conta niente dove siamo oggi. Il mio futuro è domani. Dobbiamo tutti, assolutamente, ragionare così. Al futuro personale poi ci penseremo da lunedì". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>