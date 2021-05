Atalanta-Milan, Pioli: “La società ci ha supportato tutto l’anno”

Alla vigilia di Atalanta-Milan, ha parlato in conferenza stampa Pioli, che si è soffermato anche sull'apporto della dirigenza.

Domani si giocherà Atalanta-Milan, trentottesima giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore rossonero si è soffermato anche su come la società sia sempre stata molto vicina alla squadra, supportandola, nel corso di questa lunga e tribolata stagione. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Ci ha sempre sostenuto con grande presenza e fiducia nel nostro lavoro. Per tutto l'anno. E così ha fatto questa settimana. Il lavoro ha dato buonissimi risultati, è cresciuto il gruppo, la squadra, i singoli giocatori. Abbiamo le qualità per giocare bene, per essere compatti, determinati e lucidi per cogliere qualsiasi occasione che possa capitare".