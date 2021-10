Atalanta-Milan, non solo Gosens: da valutare anche Toloi e Demiral

Problemi in difesa per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Attenzione alle condizioni di Rafael Toloi e Merih Demiral in vista del Milan

Renato Panno

Dopo le fatiche di Champions League, Milan e Atalanta si rituffano nel campionato e si ritroveranno avversarie al 'Gewiss Stadium'. Gian Piero Gasperini, per la partita in programma domenica sera alle ore 20:45, potrebbe avere più di un problema in difesa. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' Rafael Toloi soffre di un problema all'adduttore, mentre Merih Demiral ha un fastidio al flessore. Entrambi sono da valutare in vista della gara contro i rossoneri, che già vedrà la sicura assenza di Robin Gosens. Le Top News di mercato e non solo sul Milan: rispunta Dalot, novità sul rinnovo di Kjaer