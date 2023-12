Atalanta-Milan, Kjaer ha lasciato Milanello prima dei compagni | News

Giungono alcune notizie da Milanello alla vigilia di Atalanta-Milan, match valevole per la 15^ giornata di Serie A in programma alle ore 18:00 di sabato 9 dicembre. Le news riguardano le condizioni di Simon Kjaer, difensore rossonero fuori da diverso tempo e che, come riferito in conferenza stampa da Stefano Pioli, non dovrebbe prendere parte alla trasferta di Bergamo.