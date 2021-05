Atalanta-Milan, Bertolucci: “Speriamo negli altri, siamo messi male”

In Atalanta-Milan si decide lotta per andare in Champions League e i rossoneri sperano nell'aiuto dalle altre. Bertolucci commenta così.

Stefano Bressi

Mancano solo i 90 minuti di Atalanta-Milan alla fine di questa pazza stagione rossonera. Il Milan dovrà sudarsi fino all'ultimo la qualificazione in Champions League. Servono tre punti, a meno che una tra Juventus e Napoli non vinca, rispettivamente contro Bologna ed Hellas Verona. Se allo stop dei partenopei i tifosi non credono molto, addirittura (forse anche per la rivalità con la Juventus) è partita un'iniziativa per cui, se il Bologna fermasse i bianconeri, i milanisti sarebbero pronti a compare la maglia del club rossoblù. Altra speranza, che l'Atalanta (con obiettivo ormai raggiunto) non si sforzi troppo per "vendicarsi" con la Juventus che l'ha battuta ieri in finale di Coppa Italia.

Nel tifo tutto è lecito, ma c'è anche a chi tutto questo non piace e vorrebbe semplicemente che il Milan vincesse con merito domenica a Bergamo. Si tratta di Paolo Bertolucci, ex tennista e allenatore di tennis oltre che opinionista e grande tifoso del Milan. Sul proprio profilo Twitter, ha così commentato: "Come siamo messi male! Compriamo le maglie del Bologna, confidiamo nel desiderio dell'Atalanta di vendicarsi della sconfitta di ieri facendoci vincere. Significa aver paura e allora meglio restare a casa. Lo sport è lottare per vincere e se cadi ci riprovi".