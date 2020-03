Atalanta, comunicato ufficiale: “Squadra in isolamento domiciliare”

NEWS ATALANTA – L’Atalanta corre ai ripari. Disposta la quarantena per tutta la squadra per via della positività al Coronavirus di molti calciatori del Valencia, squadra contro la quale ha giocato in settimana per gli ottavi di finale di Champions League.

Il club bergamasco ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito: “A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta B.C. comunica che sono stati confermati la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche. Come da indicazioni dell’istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia”.

E proprio in tema Champions League, sogno della stessa Atalanta, ecco le opzioni per concludere la competizione >>>

