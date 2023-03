L’associazione Davide Astori ringrazia il Milan e Pioli

L'associazione Davide Astori, in una nota ufficiale, ha ringraziato chi ha contribuito a raccogliere oltre 18 mila euro prima della partita tra Fiorentina-Milan tramite il profilo Instagram. Un grazie particolare, si legge, a Biraghi, Pioli e Saponara per il contributo personale e al Milan per la collaborazione e alla Fiorentina. I soldi raccolti saranno devoluti a un centro medico in Camerun per la fornitura di un chemioterapico contro l'anemia falciforme. Rinnovo Leao, Ceccarini: “Zero novità. Il Milan valuta due alternative”