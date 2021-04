Assemblea Serie A, Ferrero chiede le dimissioni di Scaroni e Marotta

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha chiesto le dimissioni di Scaroni e Marotta dopo la bufera SuperLega. La ricostruzione

Clima teso all'ultima assemblea di Serie A dopo la bufera SuperLega. Secondo la ricostruzione fornita dal 'Corriere della Sera' Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, avrebbe chiesto le dimissioni di Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta, esordendo così: "Facciamo finta di niente o qualcuno doveva presentare le dimissioni?". A seguire Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ci è andato di certo troppo leggero: "Lo capisci o no che questi sono dirigenti che attaccano l'asino dove vuole il padrone?". A difesa dei due ecco Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, che ha urlato deciso: "L'argomento non è all'ordine del giorno".