Ass. CT Ungheria: “Szoboszlai vicino al Milan, senza Rangnick cambiò tutto”

Giovanni Costantino, assistente dell'allenatore dell'Ungheria Marco Rossi, ha parlato del mancato arrivo di Dominik Szoboszlai al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.com': "Szoboszlai è tecnicamente è di una qualità superiore, deve misurarsi ora in Bundes, con il Lipsia, che non lo ha pagato poco. Ha fatto secondo me la scelta giusta, insieme al suo agente, andando in un club simile al Salisburgo, dove può crescere e giocare in un sistema simile. In Italia, fosse arrivato, avrebbe avuto qualche difficoltà in più dal punto di vista tattico".