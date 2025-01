Ascoli-Milan Futuro, ecco la squadra arbitrale per il match di Serie C

Domenica, alle ore 12:30, si giocherà il match di Serie C che vedrà il Milan Futuro in trasferta contro l'Ascoli. Ecco la squadra arbitrale.

Domenica 19 gennaio , alle ore 12:30, ci sarà il match di Serie C tra il Milan Futuro e l' Ascoli . La squadra allenata da Daniele Bonera non ha iniziato bene il suo 2025: pareggio contro il Carpi e sconfitta casalinga pesantissima contro la Torres ( 1-5 ). In quel match, nei minuti finali, il nuovo acquisto Andrea Magrassi ha segnato il gol del Milan Futuro.

La prossima partita dei rossoneri sarà in casa dell'Ascoli presso lo stadio Del Duca. La squadra di Bonera si trova al 18esimo posto del Girone B di Serie C con 17 punti e, attualmente, è in zona playout. I bianconeri, invece, sono 12esimi ed hanno 9 punti in più rispetto alla formazione che ospiteranno domenica.