Arsenal, Gabriel Jesus operato al ginocchio: salterà l’amichevole con il Milan

Infortunatosi durante il Mondiale con il Brasile, Gabriel Jesus ha deciso di operarsi al ginocchio. L'attaccante dell'Arsenal, dunque, ha terminato in netto anticipo la spedizione in Qatar con la nazionale verdeoro e sarà costretto a fermarsi ai box per circa tre mesi. L'ex Manchester City, dunque, salterà anche l'amichevole contro il Milan, in programma mercoledì 13 dicembre a Dubai. Milan, attento: due club italiani sulle tracce di Kiwior.