Arresti Ultras, Lucci e Ferdico non parlano. Incontro PM con Milan e Inter

Dopo il grande blitz di lunedì scorso che ha portato a 19 misure cautelari, oggi sono stati interrogati altri cinque ultrà. Anche loro hanno deciso di non rispondere al gip di Milano, Domenico Santoro. Hanno seguito quindi l'esempio degli altri otto arrestati. Tra coloro che hanno scelto il silenzio ci sono anche Marco Ferdico e Luca Lucci , ex leader della curva Nord dell' Inter e della curva Sud del Milan . Sono stati ascoltati anche altri tre ultrà detenuti: Mauro Nepi , Francesco Intagliata e Matteo Norrito .

Incontro con i legali di Inter e Milan

Domani saranno ascoltati dal giudice altri tre ultras incarcerati, insieme alle tre persone agli arresti domiciliari, tra cui l'imprenditore nel settore dei parcheggi Gherardo Zaccagni. Nel frattempo, il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha avuto un incontro con gli avvocati di Milan e Inter. L'incontro riguardava il procedimento di prevenzione avviato nei confronti delle due società, che non sono indagate. Non ci sono scadenze definite, è stato precisato, ma il procedimento è in corso e mira a interrompere i legami tra gli ultras, i loro traffici illeciti e i club.