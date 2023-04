Arrestato a Milano il Ras della Barona: “Vado a San Siro e…”

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato arrestato il Ras della Barona dopo le indagini sulle vie della droga di Milano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato arrestato il Ras della Barona, Nazzareno Calajò, in un maxi blitz a Milano dopo le indagini sulle vie della droga del capoluogo lombardo. Sarebbero ben 30 gli arresti che hanno colpito sette gruppi di traffico di droga: dalla Barona a Rozzano fino a Gratosoglio, Bruzzano, Comasina e QuartoOggiaro.

Calajò è stato fermato dagli investigatori insieme al figlio Andrea di 28 anni. Con loro è finito in manette anche il cugino Luca Calajò, 40 anni, arrestato dai carabinieri di Corsico, del Ros e della penitenziaria. Attraverso le intercettazioni sono trapelate diverse dichiarazioni d'intenti, per agguati e assassini, e in alcuni di questi erano inclusi anche i capi ultrà di Milan e Inter.

Sono due, in particolare, gli estratti che collegano Calajò al mondo del calcio. Il primo risale al marzo 2022, in cui il Ras parla di Vittorio Boiocchi, assassinato sette mesi dopo nel quartiere Figino: "Vado a San Siro e gli taglio la testa davanti a tutti. Lo sequestriamo, lo anestetizziamo, lo portiamo all'orto e lo sotterriamo. Prendo l'ergastolo, non succede niente...". Tuttavia, non risultano collegamenti diretti tra le intercettazioni e l'omicidio del capo ultrà dell'Inter.

Per quanto riguarda il Milan, invece, i nomi sono quelli di Luca Lucci e Giancarlo Lombardi. In un'intercettazione, Calajò parlava così: "Io ti dico la verità, se qualcuno deve prendere una cannonata da 'sto Cataldo (braccio destro di Lucci, ndr), io vado a sparare prima a Giancarlo (Lombardi) e poi a Cataldo". Il nipote si offrì volontario: "Dammi l'indirizzo e faccio io. Mi metto il casco integrale e lo faccio a Cataldo. Moto rubata e gli sparo in faccia".