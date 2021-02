Arnault, LVMH senza limiti: vicino il primato europeo in borsa / News

La LVMH d Arnault vicina al primato

Bernard Arnault senza limiti. La LVMH, società di cui è a capo, potrebbe registrare a breve un primato di tutto rispetto. Come riporta ‘Calcio e Finanza’ è vicinissimo, infatti, il traguardo di società con maggiore ricapitalizzazione in Europa. Una notizia che potrebbe riguardare anche il Milan per vie traverse, Nei scorsi mesi, infatti, l’imprenditore francese è stato spesso accostato ai rossoneri come possibile nuovo proprietario del club. Una notizia che potrebbe far davvero sognare i tifosi, ma che è stata smentita in maniera secca più e più volte.

LVMH è il gruppo che ha maggior valore di borsa nella zona Euro con i suoi 268 miliardi di euro. Molto più staccato il secondo in classifica, ASML Holding, che vale circa 201 miliardi. L’obiettivo da raggiungere si chiama Nestlé, che fa parte della Confederazione Elvetica, e vale poco più di 290 miliardi di franchi, corrispondenti a 268,8 miliardi di euro. Valori che camminano praticamente a braccetto e che LVMH potrebbe presto superare. Ecco i primi dieci in classifica della zona Euro:

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (Parigi): 268.278.530.048 euro;

ASML Holding NV (Amsterdam): 201.547.563.008 euro;

L’Oreal SA (Parigi): 173.000.425.472 euro;

Prosus NV (Amsterdam): 170.468.753.408 euro;

SAP SE (Francoforte): 133.980.667.904 euro;

Siemens AG (Francoforte): 112.114.991.104 euro;

Linde PLC (Francoforte): 109.029.408.768 euro;

Anheuser-Busch InBev SA/NV (Bruxelles): 106.212.130.816 euro;

Sanofi (Parigi): 97.960.591.360 euro;

Hermes International (Parigi): 97.018.290.176 euro.

