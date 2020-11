Arnault, la LVMH è la più ricca società del lusso

Lusso: LVMH di Arnault la società più ricca

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La LVMH gestita dalla famiglia Arnault si conferma al top tra le società più ricche per quanto riguarda il mondo del lusso. È quanto emerge dalla settima edizione del Global Powers of Luxury Goods, lo studio annuale di Deloitte, che ha esaminato e classificato i 100 Top Player del settore Fashion & Luxury a livello globale, sulla base delle vendite consolidate nell’anno fiscale 2019 (che definiamo come l’esercizio di 12 mesi relativo all’anno solare 2019).

Per il terzo anno consecutivo, il quartetto dei migliori player del lusso è composto dai colossi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kering SA, The Estée Lauder Companies Inc. e Compagnie Financière Richemont SA.

