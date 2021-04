Arnault è inarrestabile. Il suo patrimonio cresce di 100 miliardi!

Il patrimonio di Bernard Arnault, proprietario del gruppo di lusso LVMH, accostato in diverse occasioni al Milan, continua a crescere

E' ormai da diversi mesi che il nome di Bernard Arnault viene accostato al Milan. E' anche vero, però, che queste voci continuano essere smentite. L'ultima è quella di Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo Lvmh: "Per quanto riguarda il Milan non abbiamo nessun interesse per questa questione. Da settimane sto smentendo questa voce che attratto più attenzione di altre operazioni che abbiamo fatto. Ormai mi sono esaurito nel cercare di smentire questa notizia".