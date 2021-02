Arnault: affari con Jay-Z, il noto rapper che ha a che fare con il Milan

Milan, Arnault e gli affari con Jay-Z

Il gruppo di lusso LVMH cresce sempre di più. Come riferisce ‘Calcio e Finanza’, Bernard Arnault ha acquistato il 50% della marca di champagne “Armand de Brignac”, attraverso la casa ‘Moet Hennessy’. Fin qui nulla di strano, ma è curioso notare come questa scelta possa essere collegata al Milan in qualche modo. Ricordiamo come nei mesi scorsi il nome dell’imprenditore francese sia stato spesso accostato al club rossonero, che avrebbe pensato ad un acquisto visti gli affari italiani della società. Inoltre la marca “Armand de Brignac” è stata fondata dal noto rapper Jay-Z, che ha sottoscritto una collaborazione proprio con il Milan attraverso la sua ‘Roc Nation’. Questa agenzia cura i dettagli di molti calciatori, tra cui Romelu Lukaku, e collabora con il Milan in tema di merchandising e amplificazione del brand.

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il Tapiro d’Oro: ecco come ha reagito >>>