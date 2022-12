Argentina-Croazia, cartellino rosso per l’ex Milan Mandzukic: il motivo

Nel corso di Argetina-Croazia, semifinale del Mondiale in Qatar, l'ex attaccante del Milan Mario Mandzukic è stato espulso da Orsato

E' in corso la prima semifinale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Croazia. La nazionale albiceleste sta momentaneamente vincendo 2-0 grazie alle reti di Messi su rigore e Julian Alvarez . Due reti arrivate dopo una mezz'ora di giocata disputata bene dai croati, ma che si sono fatti sorprendere due volte nel giro di pochi minuti.

In occasione del calcio di rigore assegnato all'Argentina per il fallo di Livakovic su Alvarez, l'arbitro italiano Daniele Orsato ha sventolato un cartellino rosso nei pressi della panchina croata. E' stato espulso l'ex attaccante di Milan e Juventus Mario Mandzukic, il quale avrebbe protestato platealmente nei confronti del fischietto italiano.