APA Milan, Palomba: “Benvenuto Cardinale, un ringraziamento ad Elliott”

Auro Palomba, Presidente dei Piccoli Azionisti del Milan, ha voluto dare il benvenuto a Gerry Cardinale in occasione del Cda odierno

Auro Palomba, Presidente di APA ha dichiarato: “A nome dei piccoli soci riuniti in APA Milan, abbiamo voluto dare un caloroso benvenuto al nuovo azionista RedBird Capital, a Gerry Cardinale, e ai nuovi amministratori. Abbiamo inoltre voluto esprimere un ringraziamento al Fondo Elliott, agli amministratori uscenti e a coloro che continueranno a sedere nel consiglio di amministrazione del nostro amato club. È stata anche l’occasione per salutare in particolare i due consiglieri uscenti soci di APA Milan.